Napoli: Massimiliano Allegri se pierde el entrenamiento por un cuadro gripal

Tras perder contra el Venezia en el Penzo, el Napoli volvió a entrenarse esta mañana en el SSC Napoli Training Center con vistas a su próximo partido de Champions League, el martes a las 21:00 en el Maradona contra el Bodo/Glimt. Los futbolistas que fueron titulares ayer realizaron trabajo de recuperación, mientras que el resto del grupo hizo trabajo individual y, posteriormente, una sesión aeróbica.