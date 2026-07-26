Dos elementos positivos: Gabriel es un 2004 con un margen de crecimiento aún mayor. En la cuestión de la lista de la Serie A, de hecho, está considerado «under», por lo que no ocuparía plazas adicionales. Hagamos tres, teniendo en cuenta que recientemente ha confiado sus intereses a Jorge Mendes, es decir, uno de los agentes que puede presumir de tener la mejor relación con el presidente Aurelio De Laurentiis. El Lecce valora a Tiago Gabriel en 25 millones de euros, pero en los recientes contactos con el Napoli se ha hablado de un paquete de 20 millones de euros con algunos bonus. Ahora le toca al Napoli decidir si da el paso o no.