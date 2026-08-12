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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Napoli, Lukaku ya es oficial en el Fenerbahçe: las cifras

R. Lukaku
Fichajes
SSC Nápoles
Fenerbahce

El club turco ha anunciado el fichaje del delantero belga, que deja el Napoli después de dos años

Romelu Lukaku es nuevo jugador del Fenerbahçe. El club turco ha hecho oficial el fichaje del delantero belga procedente del Napoli con una publicación en sus perfiles sociales. Y poco después también llegó el comunicado del club napolitano. Lukaku deja el Napoli después de 2 temporadas, en las que ha sumado 45 partidos, 15 goles y 11 asistencias.

  • LAS CIFRAS

    El Fenerbahçe ha apretado para alcanzar un acuerdo con el Napoli y asegurarse al delantero belga por 6 millones de euros. Según Francesco Modugno, de Sky Sport, la cantidad se repartirá así: 3 millones en bonus, 2 por objetivos personales y 1 por la victoria en el campeonato.

    • Anuncios

  • EL ANUNCIO DEL FENERBAHÇE



  • EL COMUNICADO DEL NAPOLI

    En la web del Napoli se lee: "La SSC Napoli comunica que ha traspasado a título definitivo los derechos deportivos del futbolista Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.


    El 31 de agosto de 2024, Romelu debutó con la camiseta del Napoli, marcando de inmediato en la victoria de remontada contra el Parma en el Maradona. Ha sumado 45 partidos, firmando 15 goles, entre ellos el inolvidable en el partido del cuarto Scudetto contra el Cagliari, al término de una poderosa progresión.

    Con el Napoli ganó un campeonato y la Supercopa Italiana.


    ¡Mucha suerte, Big Rom!".



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