Duro ataque de Troy Deeney, comentarista de CBS Sport, contra Lorenzo Lucca: «El vestuario del Napoli está dividido en dos: por un lado están los italianos y, por otro, los demás jugadores del resto del mundo. Está Hojlund, que no comparte las opiniones de su entrenador, y luego está Lucca, que, con todo el respeto posible, tiene suerte de ser futbolista. Es uno de los peores delanteros que he visto jamás».
Getty Images
Traducido por
Napoli, durísimo ataque de Deeney: «Lucca tiene suerte de ser futbolista. Es uno de los peores delanteros que he visto en mi vida»
Próximos partidos
LUCCA HABLA DEMASIADO
«Le dijo a Kevin De Bruyne, que ha ganado todo lo que se podía ganar en el fútbol, que se fuera a tomar por c***. Cuesta creerlo». Luego añadió: «Deja de mirar a tu alrededor y de hablar. Empieza a trabajar duro. Es lo único que tienes que hacer. Puedes quejarte o simplemente callarte, hacer tu trabajo y ver los resultados al final. Estos jugadores hablan demasiado. Siempre es culpa de otro».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias