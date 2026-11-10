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Lucca NapoliGetty Images
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Napoli, durísimo ataque de Deeney: «Lucca tiene suerte de ser futbolista. Es uno de los peores delanteros que he visto en mi vida»

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Duro ataque de Troy Deeney, comentarista de CBS Sport, contra Lorenzo Lucca: «El vestuario del Napoli está dividido en dos: por un lado están los italianos y, por otro, los demás jugadores del resto del mundo. Está Hojlund, que no comparte las opiniones de su entrenador, y luego está Lucca, que, con todo el respeto posible, tiene suerte de ser futbolista. Es uno de los peores delanteros que he visto jamás».

  • LUCCA HABLA DEMASIADO

    «Le dijo a Kevin De Bruyne, que ha ganado todo lo que se podía ganar en el fútbol, que se fuera a tomar por c***. Cuesta creerlo». Luego añadió: «Deja de mirar a tu alrededor y de hablar. Empieza a trabajar duro. Es lo único que tienes que hacer. Puedes quejarte o simplemente callarte, hacer tu trabajo y ver los resultados al final. Estos jugadores hablan demasiado. Siempre es culpa de otro».

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