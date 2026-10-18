Napoli, De Laurentiis desconcertado por las decisiones de Allegri: Montella aparece como opción en caso de destitución

Cinco derrotas en los primeros nueve partidos de la temporada, entre la liga y la Champions League. En Nápoles eran cifras negativas que no se veían desde hacía veinte años y que ponen en peligro el puesto de Massimiliano Allegri en el banquillo y el proyecto vinculado a él. Los próximos dos partidos, el martes en el Maradona ante el Bodo/Glimt en la tercera jornada de la Champions League y el sábado contra la Roma en la octava jornada de la Serie A, también en casa, representan dos momentos decisivos para la temporada del Napoli. Si llegan otros dos resultados negativos, el Napoli podría incluso plantearse un sorprendente cambio en el banquillo.