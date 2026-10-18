Cinco derrotas en los primeros nueve partidos de la temporada, entre la liga y la Champions League. En Nápoles eran cifras negativas que no se veían desde hacía veinte años y que ponen en peligro el puesto de Massimiliano Allegri en el banquillo y el proyecto vinculado a él. Los próximos dos partidos, el martes en el Maradona ante el Bodo/Glimt en la tercera jornada de la Champions League y el sábado contra la Roma en la octava jornada de la Serie A, también en casa, representan dos momentos decisivos para la temporada del Napoli. Si llegan otros dos resultados negativos, el Napoli podría incluso plantearse un sorprendente cambio en el banquillo.
Napoli, De Laurentiis desconcertado por las decisiones de Allegri: Montella aparece como opción en caso de destitución
De Laurentiis, descolocado
Respecto al partido perdido ayer ante el Venezia, aunque se entiende la necesidad de hacer rotaciones por los numerosos compromisos de este periodo, han suscitado dudas algunas decisiones sobre la alineación, como la de formar una dupla atacante con Giovane y Lucca. Según informa Gazzetta dello Sport, «también el presidente De Laurentiis se habría quedado desconcertado por algunas decisiones».
LA DEFENSA DE ALLEGRI
Tras la derrota en la Laguna, Allegri comentó: «Si se miran los resultados, es normal que pueda haber preocupación, pero nos fijamos en las actuaciones. También contra el Villarreal generamos mucho. Ante el Venezia disputamos un partido ordenado y caímos por un pequeño error, por un gol en propia puerta. Como ya he vivido momentos así en mi carrera, debemos transformar la decepción en rabia para ganar los partidos».
Aparece Montella
Mientras tanto, empiezan a circular los nombres de posibles sustitutos de Allegri en caso de que la situación se precipite. Junto a perfiles como Igor Tudor y Thiago Motta, en las últimas horas ha surgido el nombre de Vincenzo Montella, que está libre tras el final de su etapa en el banquillo de Turquía.
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