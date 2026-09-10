Entrevistado en el postpartido por Prime Video, el centrocampista también rechazó las polémicas y los muchos debates que en la ciudad se generan sobre su estado de forma. De Bruyne dejó claro que ese debate no existe y que la mejor versión mostrada hasta ahora, la de esta noche de Champions, es la del verdadero Kevin.

«¿Cuánto falta para ver al verdadero De Bruyne? Este es el verdadero Kevin, no sé qué esperan de mí. Sé que en Italia habláis mucho de esto, pero en realidad este soy yo. Con Allegri va todo bien, él es un poco más calmado y relajado que yo. Pero todo va bien, hay buena sintonía con el equipo. Hemos tenido un inicio difícil contra equipos muy fuertes. Hay ganas de construir algo grande. Allegri habla conmigo en italiano, no en inglés (ríe, ndr)».