El Napoli cerrará esta primera parte de la temporada 2026/2027 con el último partido antes del largo parón de selecciones, a domicilio en el Franchi de Florencia contra la Fiorentina. Massimiliano Allegri debe confirmar la confianza recuperada con la victoria contra el Bolonia (que le costó el banquillo a Tedesco) en un duelo ante una Fiorentina renacida tras la salida de Grosso y la llegada de Vanoli.





La emergencia por las lesiones sigue atormentando al Napoli, pero desde la enfermería de Castelvolturno ha llegado una noticia positiva, certificada por la convocatoria del técnico toscano de cara al partido: Frank Zambo Anguissa está oficialmente recuperado.



