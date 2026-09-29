Un derbi, otro más, fuera del campo, podría esperar a Inter y Milan, que desde hace algunas semanas están siguiendo la situación de Zambo Anguissa: el centrocampista camerunés todavía no ha renovado el contrato que expira en julio de 2027 y, por lo tanto, puede dejar el Napoli a coste cero. "Hablé con Frank y con sus agentes a finales de agosto. Lo veo todos los días, está bien y está concentrado", fueron las palabras de Giovanni Manna, director deportivo del Napoli. "Lo digo desde hace un año: si conseguimos encontrar un acuerdo, bien; de lo contrario, ha dado mucho al club y no habrá problemas para separarnos al final de la temporada".
Napoli, Anguissa pide 6 millones por temporada para renovar: qué se filtra sobre el AC Milan por un posible fichaje a coste cero
SOLICITUD ALTA
Anguissa percibe actualmente un salario de 3,6 millones de euros por temporada y habría pedido una mejora hasta los 6 millones netos por temporada para dar luz verde al acuerdo para su nuevo contrato. Más que una propuesta, en el Napoli ha parecido un punto de ruptura con el futbolista. El Inter, al igual que otros clubes más en segundo plano, sigue la situación con gran interés.
ENCUESTA DE VERANO
Anguissa y el Napoli, señales de adiós. Ya el verano pasado, el entorno del jugador, propiciado por la salida de Conte, había empezado a mirar alrededor en busca de soluciones interesantes en el mercado. El Milan había intentado sondear el terreno tanto con los agentes como con el Napoli que, sin embargo, no había abierto la puerta a un diálogo.
A día de hoy no constan negociaciones en curso entre el club de via Aldo Rossi y el entorno de Anguissa, aunque el interés existe y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si la ruptura con el Napoli llegara a ser definitiva.
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