Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, habla ante los micrófonos de Sky en la víspera del partido contra el Bodo/Glimt, correspondiente a la tercera jornada de la Champions League y previsto para mañana por la noche en el Maradona: «¿La gripe? Esperemos que lo peor haya pasado. En cualquier caso, estoy mejor. Mañana tenemos que pensar en hacer algo bueno. Es un partido importante para avanzar en la clasificación; una victoria nos daría confianza y después tocará pensar en la Roma, que está haciendo una gran temporada. ¿Siento que el grupo está de mi lado? También hemos hecho actuaciones interesantes, pero encajamos goles con demasiada facilidad y tenemos que hacer más. Si ganas, eres bueno; si pierdes, no, por no decir otra cosa. Estamos trabajando en ello. En el fútbol cuentan los resultados, que últimamente se nos han escapado por poco. Mañana hará falta mucha atención: el Bodo defiende bien y es bueno al contraataque. Necesitaremos mucha técnica y precisión en los pases».





Allegri continúa: «¿Se acabó el tiempo de los experimentos? Un jugador no pierde sus cualidades por perder un partido. Tenemos nueve partidos en un mes y todos los jugadores pueden aportar con sus características y cualidades. Necesitamos a todos, no podemos jugar con once durante toda la temporada, según recoge tuttonapoli.net. ¿De Laurentiis? He hablado con él esta misma mañana, pero las palabras sirven de poco; hacen falta resultados. Lo demás son cosas que se dicen. El sábado perdimos con el único disparo y podríamos haber reaccionado de otra manera al recuperar el balón o haber detectado antes el peligro. Mañana, sin duda, prestaría más atención.





Y, por último: «¿Esperaba un comienzo así? El fútbol es bonito porque es imprevisible. Lo importante es gestionar los imprevistos de la mejor manera posible y, por ahora, no lo hemos hecho. Nada es fácil. Trabajamos en silencio e intentamos salir de esta situación».



