Napoli, Allegri, furioso: «Por primera vez en 25 años no estoy en condiciones de comentar el partido»

Max Allegri, entrenador del Napoli, habló ante los micrófonos de DAZN tras el 3-3 ante la Roma en el Maradona, en la octava jornada de la Serie A.





LA EXPULSIÓN

«El cuarto árbitro llamó al árbitro y me expulsó. No había hecho absolutamente nada. Es una pena, pero la próxima vez me quedaré en el banquillo», según informa TMW. «Cada vez que me muevo, me expulsan. Veo a otros que entran en el campo y le dan la vuelta a todo. Le doy las gracias a Saccani y, por lo demás, solo tengo elogios para los chicos».





BAJÓN FÍSICO

«Esta noche el equipo ha hecho un buen partido contra una Roma fuerte. En el tercer gol no podíamos hacer más, pero jugando con este espíritu remontaremos en la clasificación».



