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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nápoles, riesgo de operación para McTominay: Allegri da la voz de alarma, la situación

SSC Nápoles
S. McTominay

Las ampollas en los pies condicionan el rendimiento del escocés: el Napoli piensa en una solución, no se descarta la intervención quirúrgica

Scott McTominay y el Napoli estudian todas las soluciones posibles para dejar definitivamente atrás el problema de las ampollas que desde hace algún tiempo condiciona al centrocampista escocés. Una situación que, con el paso de las semanas, ha empezado a afectar también al rendimiento del jugador, hasta el punto de empujar al cuerpo médico y técnico a valorar una intervención definitiva.


La cuestión también quedó clara en las palabras de Massimiliano Allegri al término del partido perdido contra el Como. Allegri no ocultó que la molestia física está condicionando inevitablemente a McTominay, limitando sus prestaciones y su continuidad. Un problema que el Napoli quiere afrontar de raíz, evitando que pueda convertirse en un obstáculo constante durante la temporada.

  • Según Il Mattino, entre las hipótesis que se están considerando no se descartaría ni siquiera recurrir a la cirugía. El objetivo sería resolver definitivamente el problema y permitir al centrocampista volver a estar disponible sin los condicionantes que lo han acompañado en el último periodo.


    La posible ventana para intervenir podría identificarse durante el próximo parón de selecciones. El calendario ofrecería de hecho al Napoli un periodo útil para proceder con la posible operación y con la posterior recuperación, con la esperanza de volver a tener a McTominay al cien por cien en el momento de la reanudación del campeonato.


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