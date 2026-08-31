Scott McTominay y el Napoli estudian todas las soluciones posibles para dejar definitivamente atrás el problema de las ampollas que desde hace algún tiempo condiciona al centrocampista escocés. Una situación que, con el paso de las semanas, ha empezado a afectar también al rendimiento del jugador, hasta el punto de empujar al cuerpo médico y técnico a valorar una intervención definitiva.





La cuestión también quedó clara en las palabras de Massimiliano Allegri al término del partido perdido contra el Como. Allegri no ocultó que la molestia física está condicionando inevitablemente a McTominay, limitando sus prestaciones y su continuidad. Un problema que el Napoli quiere afrontar de raíz, evitando que pueda convertirse en un obstáculo constante durante la temporada.