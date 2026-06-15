Nápoles quiere a Gila: la Lazio está dispuesta a venderlo

El Nápoles está a punto de fichar a Mario Gila. Hoy se ha reunido en Milán el director deportivo napolitano, Giovanni Manna, con el agente del defensa para acordar el salario. Según Gianluca Di Marzio, la Lazio está dispuesta a traspasar al defensa español, nacido en 2000. El club de Claudio Lotito busca una venta importante para iniciar el mercado y conformar la plantilla que dirigirá Rino Gattuso.