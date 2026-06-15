El Nápoles está a punto de fichar a Mario Gila. Hoy se ha reunido en Milán el director deportivo napolitano, Giovanni Manna, con el agente del defensa para acordar el salario. Según Gianluca Di Marzio, la Lazio está dispuesta a traspasar al defensa español, nacido en 2000. El club de Claudio Lotito busca una venta importante para iniciar el mercado y conformar la plantilla que dirigirá Rino Gattuso.
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Nápoles quiere a Gila: la Lazio está dispuesta a venderlo
Gila juega en la Lazio desde 2022, con 120 partidos y 2 goles. Ganó una Liga española con el Real Madrid en 2022 y cuenta con 9 convocatorias con la selección española. Su contrato con la Lazio vence el 30 de junio de 2027.