El Bayer Leverkusen ha dado pasos muy significativos después de que el Nápoles no aceptara la primera oferta de 25 millones de euros. Con la inclusión de bonus fáciles para alcanzar la cifra de 30 millones, la negociación está encarrilándose por el buen camino, hasta el punto de que el desenlace final está realmente cerca. Gutiérrez se prepara para despedirse del Nápoles después de apenas una temporada.