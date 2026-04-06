Según informa Sky Sport, Niclas Füllkrug está ganando terreno de forma inesperada en las últimas horas: el delantero alemán podría convertirse en la sorpresa en la alineación titular del Milan y, junto a él, Allegri ha probado a Christopher Nkunku. Si esta fuera la pareja de ataque inicial, en el banquillo se sentarían tanto Christian Pulisic como Rafael Leão, que se reincorporó al grupo el pasado jueves; junto a ellos, también el mexicano Santiago Giménez. Por otro lado, el Nápoles se encuentra en plena crisis: Conte no podrá contar con cinco jugadores, todos ellos lesionados: desde Vergara hasta Lukaku, pasando por Di Lorenzo, Neres y Rrahmani. Con Olivera por delante de Beukema para jugar en la zaga de tres, la única duda está en el lateral derecho, donde Gutiérrez tiene ventaja sobre Politano.



