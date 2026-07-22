Nuevo contratiempo para el Nápoles: perdió 1-3 ante el Arezzo en el primer amistoso de la pretemporada en Dimaro. A pocos minutos del final, Lorenzo Lucca tuvo que dejar el campo por lesión.
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Nápoles: Lorenzo Lucca se lesionó en el amistoso contra el Arezzo. Primer diagnóstico, plazos de recuperación y rumores de mercado con la Fiorentina
EL PRIMER DIAGNÓSTICO
El delantero del Nápoles, que entró en la segunda parte por Hojlund, tuvo que dejar el campo en el 85’, pocos minutos después de rozar el 2-2 al estrellar un balón en el poste. Sintió dolor de inmediato y fue reemplazado por Milton Pereyra. Según el Nápoles, que ya lo examinó tras el amistoso contra el Arezzo, el primer diagnóstico es un esguince en el tobillo derecho que se reevaluará en los próximos días.
UN COMIENZO COMPLICADO
La pretemporada de Lucca no ha empezado bien: volvió al Nápoles tras seis meses cedido al Nottingham Forest, y ya sufrió molestias musculares en los primeros entrenamientos en Dimaro. Fichado por 35 millones de euros en 2025, el delantero piamontés jugó 23 partidos y marcó 2 goles con Antonio Conte, antes de ir a Inglaterra, donde disputó 9 encuentros y anotó un gol con el Nottingham Forest.
¿QUÉ CAMBIA EN EL MERCADO?
La lesión de Lucca se evaluará de nuevo en los próximos días para confirmar que el tobillo responde bien y descartar daños mayores. Su nombre, del año 2000, ha sonado con fuerza en el mercado de fichajes; la Fiorentina podría ficharlo si se concreta la salida de Moise Kean.
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