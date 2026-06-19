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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nápoles, el rompecabezas de la portería: Vicario se reúne con Manna. Meret y Milinkovic, en la cuerda floja

SSC Nápoles
G. Vicario
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Mientras Allegri llega al banquillo, se nota un aire de revolución en la portería del Nápoles.

El futuro de Alex Meret y Vanja Milinkovic Savic aún se debate en el Nápoles. Meret ha afrontado críticas, presiones y lesiones, y, según Francesco Modugno de Sky Sport, su continuidad depende de aspectos técnicos y contractuales. Pese a sus buenas actuaciones y a los dos Scudetti conquistados, al portero friulano le queda un año de contrato y no tiene certezas sobre su futuro. El Nápoles debe decidir si lo confirma o inicia una nueva etapa bajo los palos.


Lo mismo ocurre con Vanja Milinković-Savić, elegido por Antonio Conte, que podría tener menos minutos con Allegri.


  • En el mercado de fichajes, el Napoli sigue de cerca a GuglielmoVicario, portero del Tottenham que gusta mucho al director deportivo Giovanni Manna. La operación escompleja por su coste, salario y la competencia de la Juventus. «Ha estado de vacaciones en Capri, pasó por Nápoles y se rumorea que se reunió con Manna», afirma Modugno.


    En las próximas semanas se definirá si el Nápoles mantiene a Meret o Milinkovic, o si busca un nuevo guardameta.


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