Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Grafica De Laurentiis HDCalciomercato

Traducido por

Nápoles: el mercado de fichajes de Allegri arranca lento, con una plantilla de 46 jugadores y los casos complejos de De Bruyne y Lukaku

SSC Nápoles
M. Allegri
Fichajes

Las dificultades para cerrar los casos de Khalaili y Gila ocultan algunos problemas.

Tras semanas de espera, el Nápoles ha anunciado a Massimiliano Allegri como entrenador hasta 2029. Es la única certeza de Aurelio De Laurentiis tras la salida de Antonio Conte, quien ganó el Scudetto y la Supercopa.


La larga disputa entre el técnico noruego y el Milan por la rescisión del contrato no ha impedido que el director deportivo, Giovanni Manna, inicie las negociaciones para los primeros fichajes y cierre la renovación de Leonardo Spinazzola hasta 2028. No obstante, la ofensiva del Inter por Khalaili y la cercanía de Gila al Milan han generado inquietud en el entorno napolitano.


NÁPOLES, EL ANUNCIO OFICIAL DE ALLEGRI

  • EL LEGADO DE CONTE

    A pesar de clasificarse para la Liga de Campeones en las últimas temporadas y de la ejemplar gestión económica de De Laurentiis, el mercado de fichajes del Napoli ha arrancado muy lento. Sus rivales, como Milan y Juventus, ya cierran sus primeros refuerzos para olvidar los fracasos de la última temporada y conformarse con la Europa League. Tras dos años con Conte, el club necesita reequilibrar sus finanzas: Los 115 millones de la temporada 2024/2025 y los 147,5 millones del verano de 2025 se compensaron solo en parte con las ventas de Kvaratskhelia y Osimhen, elevando los salarios, algo que el club quiere frenar.


    ¿CÓMO JUGARÁ EL NÁPOLES DE ALLEGRI?

    • Anuncios

  • ROSA EXTRALARGE

    El Nápoles negocia lentamente porque, a principios de julio, tiene una plantilla muy amplia. Solo el Sassuolo, con 47 futbolistas, supera por ahora a los azzurri, que suman 46. A lalista se incorporan los jóvenes que vuelven de cesión: los porteros y defensas Ferrante, Turi, D'Avino, Marianucci, Obaretin y Rafa Marín, más los centrocampistas Hasa, Folorunsho, Zerbin y Cajuste en el centro del campo, y nombres de peso como Lang, Lucca, Cheddira y Lindstrom —además de los jóvenes Rao, Cioffi y Ambrosino— en la delantera.


    ¿RABIOT SE MARCHA? LO QUE SE SABE SOBRE EL MILÁN

  • ¿Qué hacer con De Bruyne y Lukaku?

    En la extensa plantilla del primer equipo hay varios casos complejos que marcarán los refuerzos. Más allá del defensa holandés Beukema, decepción la pasada temporada y posible salida para fichar otro central, los más espinosos son Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku. Ambos vienen de un curso negativo, con dudas físicas, y cuestan casi 18 millones brutos al Nápoles para la próxima temporada.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ¿QUÉ CAMBIA PARA ALLEGRI?

    Massimiliano Allegri sabía, al firmar con el Nápoles de De Laurentiis, que la etapa post-Conte priorizaría otras áreas sobre el mercado de fichajes. El técnico valora la plantilla por su amplitud y calidad, y no descarta que algunos jugadores que apenas jugaron con su predecesor vuelvan a ser protagonistas.