Nápoles: el mercado de fichajes de Allegri arranca lento, con una plantilla de 46 jugadores y los casos complejos de De Bruyne y Lukaku

Tras semanas de espera, el Nápoles ha anunciado a Massimiliano Allegri como entrenador hasta 2029. Es la única certeza de Aurelio De Laurentiis tras la salida de Antonio Conte, quien ganó el Scudetto y la Supercopa.





La larga disputa entre el técnico noruego y el Milan por la rescisión del contrato no ha impedido que el director deportivo, Giovanni Manna, inicie las negociaciones para los primeros fichajes y cierre la renovación de Leonardo Spinazzola hasta 2028. No obstante, la ofensiva del Inter por Khalaili y la cercanía de Gila al Milan han generado inquietud en el entorno napolitano.





NÁPOLES, EL ANUNCIO OFICIAL DE ALLEGRI