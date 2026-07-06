Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Grafica De Laurentiis HDCalciomercato

Traducido por

Nápoles, De Laurentiis: «Allegri es un ganador, tiene mentalidad empresarial y nos llevaremos bien. Ahora hay que centrarse en el estadio y el centro deportivo; de lo contrario, la brecha con el Inter, la Juve, el Milan y la Roma se volverá insalvable»

SSC Nápoles
Fichajes
M. Allegri

Al margen del evento MSC World Europa, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, declaró: «Estoy contento y orgulloso de haber dado continuidad al elegir a un entrenador que ha ganado muchísimo en Italia y que ha llegado dos veces a la final de la Liga de Campeones. Lo presentaremos en el Teatro San Carlo el 14 de julio».


En el último mes he recibido unas 200 propuestas de fichajes, pero tenemos 47 jugadores y debemos resolver la situación de al menos 25 antes de hablar de nuevos fichajes. Solo si falta algún perfil en una posición concreta acudiremos al mercado. Pero si en cada puesto tenemos dos o tres opciones, primero debemos consultarle al entrenador para saber qué piensa hacer con los jugadores que ya tenemos. Hay que preguntarle: «¿Estás seguro de que quieres cambiarlos? Porque con estos puedes hacer grandes cosas». Además, Allegri también tiene mentalidad empresarial y creo que nos entenderemos muy bien».

  • EL NÁPOLES Y EL MERCADO DE FICHAJES

    «En mi opinión, no deberíamos fichar a nadie y muchos tendrán que marcharse».

    • Anuncios

  • NUEVO ESTADIO

    «Invito a Fico (Región de Campania) y a Manfredi (alcalde de Nápoles) a una reunión concreta sobre el estadio. Es imposible que el Nápoles juegue en el Maradona durante las obras. Analicemos si es mejor reformarlo o construir uno nuevo».

  • DIFERENCIA CON EL NORTE

    «Debemos hallar soluciones que den mayor estabilidad y solidez al Calcio Napoli. Siempre hemos sufrido la misma discriminación: el norte es lo mejor y en el sur somos los pobres. Si el Inter y el Milan construyen un estadio con una inversión de 1.8 mil millones y la Roma ya tiene los terrenos para invertir la misma cifra, dentro de unos años nos quedaremos sin ingresos suficientes para mantener al equipo competitivo, como he hecho ganando dos Scudetti y jugando 16 veces en Europa. El Nápoles no ingresa tanto como el Inter, el Milan o la Juventus. Por eso debemos esforzarnos, como decía el buen Conte, y además necesitamos infraestructuras. Yo puedo aportar creatividad y capacidad financiera, pero también se requieren infraestructuras».


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google