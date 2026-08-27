Larga entrevista de Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, en el Corriere dello Sport: "¿El gol contra el Genoa nace de una falta? 50 y 50, depende de desde qué ángulo la mires: desde el mío, yo venía por un lado y él vino hacia mí. Se quiera ver como se quiera, me quedé un poco sorprendido, pero forma parte del juego. La gente habla, a mí no me interesa".
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Nápoles, De Bruyne: "Gabriel Jesus es un perfil que no tenemos. ¿Falta en el gol al Genoa? 50 y 50. Conte solo piensa en el fútbol, Allegri cuida las relaciones"
Retirada no lejana
"El año pasado, después de la lesión, no pensé en retirarme. Pero a veces lo pienso. Pienso en mi futuro, en mis hijos, que ya no son tan pequeños, y en cuál es la mejor decisión que debo tomar de cara al futuro. Todo normal en esta fase de mi carrera".
¿FUERA DEL NAPOLI? NUNCA LO HE DICHO
«Este verano nunca pensé en dejar el Napoli. Nunca dije eso. Lo que pasa es que cuando digo algo soy muy directo, pero a veces a la gente no le gusta y monta muchas historias. Todo el verano hablando de “Kevin por aquí, Kevin por allá”. No sabían dónde estaba yo ni dónde estaba mi familia. Le doy mucha importancia a mi privacidad».
QUÉ NO HA FUNCIONADO CON CONTE
"Pasa, no es un problema. Si me hacen una pregunta, soy honesto. Siempre elijo la verdad: me gusta jugar un fútbol bonito y también lo dije antes de llegar. Nunca cambiaré quién soy, es lo que me convierte en el jugador que soy. Soy yo"
Diferencias entre Conte y Allegri
"Conte es muy rígido, más centrado en la relación profesional. Fútbol, fútbol, fútbol. Solo piensa en el fútbol. No hay conexión personal con los jugadores. En cambio, Allegri es un poco más suelto, más informal, y, por lo que he podido ver, cuida más el vínculo personal. Cada entrenador es diferente del otro y yo he trabajado con muchos entrenadores distintos".
EL PROYECTO DE ALLEGRI
«He llegado hace veinte días y ha cambiado todo, no quiero hacer un análisis en tan poco tiempo. Pero diría que hemos empezado bien y yo también me siento bien, tanto que he empezado a jugar enseguida».
GABRIEL JESUS, VALOR AÑADIDO
«¿Qué aporta? Calidad. Calidad en ataque con el balón, en el juego de espaldas y en la elaboración. Probablemente es un perfil que no tenemos, diferente con respecto a Rasmus o Lorenzo. Si llegara, podría ayudarnos. También con la experiencia: sabe cómo se gana. Es importante, veremos qué pasará».
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