Larga entrevista de Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, en el Corriere dello Sport: "¿El gol contra el Genona nace de una falta? 50 y 50, depende de desde qué ángulo la mires: desde el mío, yo venía de un lado y él vino hacia mí. Se quiera ver como se quiera, me quedé un poco sorprendido, pero forma parte del juego. La gente habla, a mí no me interesa".
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Nápoles, De Bruyne: «Gabriel Jesus es un perfil que no tenemos. ¿Falta en el gol al Genoa? 50 y 50. Conte piensa solo en el fútbol, Allegri cuida las relaciones»
RETIRADA NO LEJANA
"El año pasado, después de la lesión, no pensé en retirarme. Pero a veces lo pienso. Pienso en mi futuro, en mis hijos, que ya no son tan pequeños, y en cuál es la mejor decisión que debo tomar de cara al futuro. Todo es normal en esta fase de mi carrera".
¿SALIR DEL NAPOLI? NUNCA LO HE DICHO
“Este verano nunca pensé en dejar el Napoli. Nunca dije eso. Lo que pasa es que cuando digo algo soy muy directo, pero a veces a la gente no le gusta y monta muchas historias sobre ello. Todo el verano hablando de ‘Kevin aquí, Kevin allá’. No sabían dónde estaba yo ni dónde estaba mi familia. Valoro mucho mi privacidad”.
QUÉ NO HA FUNCIONADO CON CONTE
«Pasa, no es un problema. Si me hacen una pregunta, soy honesto. Siempre elijo la verdad: me gusta jugar un buen fútbol y lo dije también antes de llegar. Nunca cambiaré quién soy, es lo que me convierte en el jugador que soy. Soy yo»
Diferencias entre Conte y Allegri
"Conte es muy rígido, más centrado en la relación profesional. Fútbol, fútbol, fútbol. Solo piensa en el fútbol. No hay conexión personal con los jugadores. En cambio, Allegri es un poco más relajado, más informal, y por lo que he podido ver cuida más el vínculo personal. Cada entrenador es diferente y yo he trabajado con muchos entrenadores distintos".
EL PROYECTO DE ALLEGRI
"Llegué hace veinte días y ha cambiado todo, no quiero hacer un análisis en tan poco tiempo. Pero diría que hemos empezado bien y yo también me siento bien, tanto que he empezado a jugar enseguida".
GABRIEL JESUS, VALOR AÑADIDO
"¿Qué aporta? Calidad. Calidad en ataque con el balón, en el juego de espaldas y en la elaboración. Probablemente es un perfil que no tenemos, diferente respecto a Rasmus o Lorenzo. Si llegara, podría ayudarnos. También con la experiencia: sabe cómo se gana. Es importante, veremos qué ocurre".
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