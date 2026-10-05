Un encuentro para volver a arrancar con más fuerza. En el día de hoy, Aurelio De Laurentiis se ha reunido con Massimiliano Allegri para hacer balance de la temporada y de los próximos partidos. Según informa Sportmediaset esta mañana, el presidente del Napoli hizo una visita relámpago al Training Center Castel Volturno y estuvo reunido durante aproximadamente una hora con el técnico de Livorno, con quien analizó los momentos más delicados y los próximos partidos. El Napoli, que a la vuelta del parón jugará cada tres días, debe redimirse de un decepcionante inicio de temporada, con dos victorias, un empate y tres derrotas.



