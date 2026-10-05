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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
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Nápoles, cumbre de una hora entre De Laurentiis y Allegri en Castel Volturno: el detrás de escena

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SSC Nápoles vs Frosinone
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Un encuentro para volver a arrancar con más fuerza. En el día de hoy, Aurelio De Laurentiis se ha reunido con Massimiliano Allegri para hacer balance de la temporada y de los próximos partidos. Según informa Sportmediaset esta mañana, el presidente del Napoli hizo una visita relámpago al Training Center Castel Volturno y estuvo reunido durante aproximadamente una hora con el técnico de Livorno, con quien analizó los momentos más delicados y los próximos partidos. El Napoli, que a la vuelta del parón jugará cada tres días, debe redimirse de un decepcionante inicio de temporada, con dos victorias, un empate y tres derrotas.


  • Allegri espera noticias de McTominay

    Allegri sabe que debe cambiar de marcha, que no puede permitirse perder más puntos. Para lograrlo necesita recuperar jugadores: mañana podría tener novedades sobre Scott McTominay, que se someterá a las pruebas médicas necesarias para obtener el alta deportiva tras la ablación realizada en septiembre. En caso de recibir el visto bueno, el centrocampista podrá volver a entrenarse con el grupo y esperar la convocatoria ya para el partido del sábado por la noche en el Maradona contra el Frosinone.

  • LOS OTROS LESIONADOS

    Los plazos son más largos, en cambio, para la vuelta de los otros ocho: mediados de octubre para Anguissa, Meret, Marianucci y McTominay, finales de octubre para Alisson y Giovane, el mes de diciembre para Favasuli y enero de 2027 para Buongiorno

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