Un encuentro para volver a arrancar con más fuerza. En el día de hoy, Aurelio De Laurentiis se ha reunido con Massimiliano Allegri para hacer balance de la temporada y de los próximos partidos. Según informa Sportmediaset esta mañana, el presidente del Napoli hizo una visita relámpago al Training Center Castel Volturno y estuvo reunido durante aproximadamente una hora con el técnico de Livorno, con quien analizó los momentos más delicados y los próximos partidos. El Napoli, que a la vuelta del parón jugará cada tres días, debe redimirse de un decepcionante inicio de temporada, con dos victorias, un empate y tres derrotas.
Nápoles, cumbre de una hora entre De Laurentiis y Allegri en Castel Volturno: el detrás de escena
Allegri espera noticias de McTominay
Allegri sabe que debe cambiar de marcha, que no puede permitirse perder más puntos. Para lograrlo necesita recuperar jugadores: mañana podría tener novedades sobre Scott McTominay, que se someterá a las pruebas médicas necesarias para obtener el alta deportiva tras la ablación realizada en septiembre. En caso de recibir el visto bueno, el centrocampista podrá volver a entrenarse con el grupo y esperar la convocatoria ya para el partido del sábado por la noche en el Maradona contra el Frosinone.
LOS OTROS LESIONADOS
Los plazos son más largos, en cambio, para la vuelta de los otros ocho: mediados de octubre para Anguissa, Meret, Marianucci y McTominay, finales de octubre para Alisson y Giovane, el mes de diciembre para Favasuli y enero de 2027 para Buongiorno
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