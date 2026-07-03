Comunicado del Nápoles: «El SSC Nápoles da la bienvenida a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador del primer equipo. Ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.



Tras una extensa carrera como futbolista —incluida su etapa en el Nápoles en la temporada 1997/98—, Allegri inició su trayectoria como entrenador en la temporada 2003/04. En la 2007/08 ascendió al Sassuolo a la Serie B y ganó la Supercopa de la Serie C1. Meses después debutó en la Serie A con el Cagliari, acabó noveno y obtuvo la Panchina d’oro.



En 2010 fichó por el Milan, con el que logró el decimoctavo título de liga y la sexta Supercopa de Italia. De 2014 a 2019 dirigió a la Juventus, conquistando cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, y llevando al equipo a dos finales de la Liga de Campeones. Tras dos años de pausa, regresó a la Juventus y conquistó su quinta Copa de Italia en 2024. La temporada pasada dirigió al Milan, finalizando quinto en la liga.



¡Bienvenido, señor Allegri!





El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, lo saludó con un tuit: «¡Bienvenido, Max!».











