Ya era un secreto a voces, pero ahora es oficial: Massimiliano Allegri es el nuevo entrenador del Nápoles. El exentrenador del Milan, destituido por Gerry Cardinale en mayo tras quedarse fuera de la Champions, ha firmado con los Azzurri hasta 2029. Ganará unos 4,5 millones de euros netos al año (8,33 brutos). Sustituye a Antonio Conte.
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Nápoles confirma a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador. De Laurentiis: «¡Bienvenido, Max!»
EL COMUNICADO DEL NÁPOLES
Comunicado del Nápoles: «El SSC Nápoles da la bienvenida a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador del primer equipo. Ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.
Tras una extensa carrera como futbolista —incluida su etapa en el Nápoles en la temporada 1997/98—, Allegri inició su trayectoria como entrenador en la temporada 2003/04. En la 2007/08 ascendió al Sassuolo a la Serie B y ganó la Supercopa de la Serie C1. Meses después debutó en la Serie A con el Cagliari, acabó noveno y obtuvo la Panchina d’oro.
En 2010 fichó por el Milan, con el que logró el decimoctavo título de liga y la sexta Supercopa de Italia. De 2014 a 2019 dirigió a la Juventus, conquistando cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, y llevando al equipo a dos finales de la Liga de Campeones. Tras dos años de pausa, regresó a la Juventus y conquistó su quinta Copa de Italia en 2024. La temporada pasada dirigió al Milan, finalizando quinto en la liga.
¡Bienvenido, señor Allegri!
El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, lo saludó con un tuit: «¡Bienvenido, Max!».
PRESENTACIÓN EL 14 DE JULIO
El lunes se anunció su acuerdo para rescindir el contrato con el Milan, que —según el Corriere della Sera— no le pagó indemnización. Se espera que se una al Nápoles el 14 de julio, con una rueda de prensa en el San Carlo. Tras las pruebas físicas en Castelvolturno, habrá dos concentraciones: del 17 al 27 de julio en Dimaro y del 30 de julio al 13 de agosto en Castel di Sangro. El debut liguero está fijado para el 22 de agosto a las 20:45 contra el Génova en Marassi.
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