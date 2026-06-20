Nápoles confía en la llegada de Gila. Se baraja la posibilidad de que Lucca fiche por la Lazio

El Nápoles negocia a toda máquina por Mario Gila, fichaje prioritario para reforzar la defensa, según Massimiliano Allegri y el director deportivo Giovanni Manna. Sky informa que el club azzurro ya tiene un acuerdo verbal con el defensa español, que firmaría por cinco años.





Tras el principio de acuerdo con el jugador (español, nacido en 2000, con 120 partidos y 2 goles con la Lazio desde 2022), ahora la clave está en las negociaciones con el clubromano. En Nápoles hay optimismo para alcanzar un entendimiento con la Lazio de Claudio Lotito y cerrar la operación en las próximas semanas.



