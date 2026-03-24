Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Nápoles, buenas noticias: Lukaku renuncia a la selección belga. Quiere centrarse en sus entrenamientos

SSC Nápoles
Serie A
USA vs Belgium
Belgium
Amistosos
R. Lukaku

El delantero belga renuncia a los partidos amistosos y vuelve a entrenar para recuperarse lo mejor posible y volver a estar en forma lo antes posible.

Llegan buenas noticias para el Nápoles, directamente desde la concentración de la selección belga.

Según informa directamente la Federación de los Diablos Rojos en su perfil oficial de X, Romelu Lukaku ha decidido renunciar a la selección y a los próximos partidos amistosos contra Estados Unidos y México.

El motivo es recuperar al máximo su forma física y optimizar su condición. Una buena noticia para el equipo de Antonio Conte, que quiere contar con su número 9 en un final de temporada que se presenta importante para consolidar la clasificación para la próxima Liga de Campeones y seguir soñando con la remontada en la lucha por el Scudetto frente al Inter.

  • EL COMUNICADO

    «Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos del Manchester United en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha decidido centrarse en los entrenamientos para mejorar aún más su forma física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte».

    • Anuncios

  • LAS CONDICIONES

    Lukaku, que acaba de regresar tras la larga lesión que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el inicio de la temporada 2025/25, solo ha disputado algunos minutos desde su vuelta (40 minutos en total en los últimos 9 partidos de la Serie A).

    De ahí surge la decisión de volver a Nápoles y centrarse en recuperar plenamente su forma física.

Amistosos
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL