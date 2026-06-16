Mario Gila y el Nápoles están más cerca. Ayer, Giovanni Manna, director deportivo del club, se reunió en Milán con Alejandro Camano, agente del español. La cita de una hora fue positiva: hay acuerdo para un contrato de varias temporadas, con un salario anual de unos 3 millones de euros con bonificaciones. El exmadridista, que tiene al Nápoles como prioridad, presiona para cerrar su fichaje.
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Nápoles avanza rápido por Gila: acuerdo total con el defensa español. Esta es la petición de la Lazio
LA LAZIO PIDE 25 MILLONES DE EUROS
Tras el acuerdo con Gila, el Napoli debe ahora afrontar el paso más difícil: negociar el precio de la transferencia con la Roma. En las últimas horas la Roma ha abierto la puerta a la venta, pero pide al menos 25 millones, ya que el 50 % irá al Real Madrid y el jugador no quiere renovar su contrato, que vence en 2027.
El Nápoles ofrece unos 20 millones más bonificaciones. Se espera un acuerdo intermedio.