No marcó, pero fue protagonista. Romelu Lukaku, en el debut mundialista de Bélgica, mostró que aún puede marcar la diferencia al participar en la jugada del 1-1 ante Egipto. Aún no está al 100 % de su forma, pero dentro del área sigue siendo decisivo. Rudi García lo sabe y lo trajo a Estados Unidos pese a una temporada marcada por las lesiones. A sus 33 años, Big Rom entiende que es su última oportunidad de alcanzar la cima del mundo, razón por la que en los últimos meses ha priorizado su propia carrera sobre el Nápoles, lo que ha irritado a Conte, al club y al entorno azzurro.
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Nápoles: Allegri adora a Lukaku, lo que podría cambiar su futuro
UNA TEMPORADA PARA OLVIDAR
Lukaku cerró la temporada con 7 partidos: 5 en Liga, 1 en Copa de Italia y 1 en Champions. Marcó un gol el 28 de febrero, en la victoria 2-1 contra el Hellas Verona en el Bentegodi. Su último encuentro con el Nápoles fue el 6 de marzo ante el Torino; luego no jugó más por problemas personales. Las relaciones con el Nápoles se deterioraron cuando, sin avisar al club, decidió quedarse en Bélgica durante el parón de selecciones. Aun así, su salida no es segura, pues su contrato vence en 2027.
ALLEGRI LO QUIERE
Según Gianluca Di Marzio, el motivo es simple: Lukaku es una vieja obsesión de Massimiliano Allegri, quien lo considera un jugador valioso, incluso como opción junto a Hojlund. Allegri ya intentó ficharlo en 2023, cuando dirigía la Juventus y Manna era director deportivo: tras la final de la Champions perdida contra el Manchester City en Estambul, Lukaku estuvo a punto de ser bianconero, pero la operación no se concretó.
LA OPINIÓN DE DE LAURENTIIS
La opinión del presidente Aurelio De Laurentiis, que valora aspectos económicos, será decisiva en el futuro de Lukaku. El exjugador de Chelsea y Manchester United gana unos 8 millones de euros netos al año, poco más que De Bruyne (6,5 millones), cuyo futuro aún es incierto.