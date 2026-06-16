Nápoles: Allegri adora a Lukaku, lo que podría cambiar su futuro

No marcó, pero fue protagonista. Romelu Lukaku, en el debut mundialista de Bélgica, mostró que aún puede marcar la diferencia al participar en la jugada del 1-1 ante Egipto. Aún no está al 100 % de su forma, pero dentro del área sigue siendo decisivo. Rudi García lo sabe y lo trajo a Estados Unidos pese a una temporada marcada por las lesiones. A sus 33 años, Big Rom entiende que es su última oportunidad de alcanzar la cima del mundo, razón por la que en los últimos meses ha priorizado su propia carrera sobre el Nápoles, lo que ha irritado a Conte, al club y al entorno azzurro.