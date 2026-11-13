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SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Nápoles, ¿adiós a De Bruyne ya en enero? El «ya veremos» sobre el PSV, las críticas de su esposa y el consejo de Van Bommel

SSC Nápoles
PSV Eindhoven
K. De Bruyne

El mediapunta del Napoli, que marcó ante Bélgica, puede marcharse ya en enero.

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El gol del 1-1 marcado por Kevin De Bruyne en el minuto 27 del primer tiempo del partido que su selección, Bélgica, acabó ganando a Turquía mantiene vivas las opciones de Bélgica de pasar a la fase final de la Nations League. Todo se decidirá en el gran partido del domingo por la noche contra Italia, pero lo que centra la atención sobre el presente y, sobre todo, el futuro del centrocampista del Napoli es, por un lado, la preocupación por el medicamento que tomó sobre el terreno de juego después del gol («no me encontraba muy bien», declaró tras el partido) y, por otro, sus declaraciones tras el partido.

El exjugador del Manchester City ha echado leña al fuego de los rumores, que su esposa ya había alimentado por la tarde, según los cuales pronto estaría lejos del Napoli rumbo al PSV. Pero ¿qué hay de cierto?

  • LOS RUMORES SOBRE EL PSV

    Ayer por la mañana circuló entre los medios de Holanda el rumor publicado por Voetbalzone sobre contactos directos entre el PSV Eindhoven y el entorno de Kevin De Bruyne para llevar al futbolista creativo nacido en 1991 a Holanda, no al final de la temporada, cuando terminará su contrato con el Napoli y quedará libre (existe una opción unilateral que el club no quiere ejercer), sino ya en el próximo mercado de invierno, en enero.

  • EL ATAQUE DE SU ESPOSA: «QUEREMOS VOLVER A BÉLGICA»

    Michelle Lacroix, la esposa y compañera de De Bruyne, ya había agitado a la prensa ayer por la tarde. Entrevistada por la revista Nina, contó todo lo que ha sufrido su familia al vivir en Nápoles y cómo el exjugador del Manchester City no está disfrutando de su experiencia en la ciudad.

    «Queremos vivir aquí, en el Limburgo (belga). Cuanto antes, mejor. Kevin lleva una vida muy limitada en Nápoles. No es muy divertido para él. Además, no podemos hacer nada juntos como familia en la ciudad. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no?»

  • EL CONSEJO DE VAN BOMMEL

    El seleccionador de Bélgica Mark Van Bommel tampoco desaprovechó la ocasión de aconsejar a su capitán que valorara la opción de marcharse cuando, entrevistado por la cadena VTM, subrayó:

    «El fútbol holandés le va muy bien. No vive lejos de aquí (Eindhoven); su estilo de juego ofensivo, sus ganas de jugar siempre al fútbol... (pullita a Allegri, nota de la redacción). El fútbol holandés es un entorno que encaja perfectamente con él. Eso sí, la decisión debe tomarla él solo, obviamente».

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  • AQUEL «VEREMOS» SOBRE EL PSV

    Y al final, entrevistado en la zona mixta tras el partido contra Turquía, Kevin De Bruyne no cerró la puerta a su marcha ni desmintió los rumores sobre el PSV, dejando abierta una sorprendente posibilidad incluso para enero:

    «¿Ir al PSV en enero? Me desperté y vi que muchas personas se habían puesto en contacto conmigo. Pero ahora estoy aquí y hago mi trabajo. En mi opinión, he jugado bien durante toda la temporada. Estoy contento de estar en forma para poder jugar estos partidos y contribuir. En cuanto al futuro, ya veremos»

  • ¿Y EL NAPOLI?

    El Napoli nunca ha cerrado la puerta a una salida de De Bruyne, no lo hizo el verano pasado y tampoco lo hará en enero. El club de De Laurentiis prácticamente no pudo o no quiso hacer fichajes en verano, pero en enero intentará atender las peticiones de Massimiliano Allegri, que pide cuatro refuerzos.

    Sin embargo, para inscribir a jugadores que no sean sub-23 es necesario hacer sitio en la lista A, y a la propiedad tampoco le desagradaría ahorrarse el elevado salario del belga.

    Eso sí, no hay ninguna intención de dejarlo marchar gratis sin tener ya asegurado un sustituto a la altura que, previsiblemente, deberá pagarse con el dinero obtenido por el traspaso del exjugador del City. En definitiva, el Napoli también está abierto a negociar con el PSV, pero no a dejarlo salir gratis.

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