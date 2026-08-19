Un nuevo delantero para Massimiliano Allegri. Perdido Romelu Lukaku, traspasado al Fenerbahçe, el Napoli busca a un jugador que pueda pelear con Hojlund por el puesto de ‘9’ titular. Las dos últimas semanas serán importantes para Giovanni Manna, que no puede permitirse grandes inversiones pero quiere completar la plantilla a disposición del técnico livornés. Una ayuda podría llegar de las salidas: podría hacer las maletas Lorenzo Lucca, de regreso tras su cesión al Nottingham Forest y pretendido por Fiorentina y Genoa, al igual que Noa Lang, a quien el Galatasaray no ha comprado. El neerlandés tiene mercado en la Premier League y en la Eredivisie, donde gusta al Ajax.
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Nápoles, a la caza de un nuevo delantero: contactos con el Arsenal por Gabriel Jesus, que se toma su tiempo. Gustan Zirkzee y Nicolas Jackson. Han ofrecido a Delap, Lucca puede salir
Contactos por Zirkzee
El Napoli querría cerrar una operación de cesión con opción de compra, o bien con obligación en condiciones favorables. Y está valorando perfiles libres en el mercado. Uno de ellos es Joshua Zirkzee, con opciones de salir del Manchester United y también objetivo de la Juventus (pero solo en caso de salida de Jonathan David). Manna ya ha hablado con el entorno del ex del Bologna y del Parma, así como con los Red Devils, pero por el momento no ha ido más allá de una petición de información. Zirkzee volvería encantado a Italia, aunque el salario, cercano a los 3,5 millones de euros, podría ser un obstáculo.
Llamada al Chelsea: Jackson y Delap
En Inglaterra también juega otro 9 que figura en la agenda del Napoli, Nicolas Jackson. El senegalés regresó a Londres después del Mundial con los Leones de la Teranga. El Bayern de Múnich, que el verano pasado gastó 15 millones de euros por la cesión de pago, ha decidido no pagar los 65 millones de euros necesarios para su compra. Para Xabi Alonso, el ex del Villarreal es una tercera opción y se irá, probablemente cedido. En las conversaciones con el Chelsea también ha aparecido el nombre de Liam Delap, delantero físico de la clase de 2003, pero no tiene las características que necesita Italia.
Gabriel Jesus se toma su tiempo
Según Fabrizio Romano, hay una ralentización en el frente de Gabriel Jesus, fuera del proyecto del Arsenal y con las maletas hechas. El brasileño gusta mucho a Allegri, pero por el momento no ha puesto a Italia en lo más alto de su lista de prioridades, aunque el Napoli ya ha hablado de cifras y de cómo plantear la operación con los Gunners. El ex del Manchester City no ha dicho que no, pero no tiene prisa por decidir: quiere pensárselo bien y entender qué tipo de ofertas pueden llegar de aquí al final del mercado.
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