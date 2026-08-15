«Nadie vio venir esto»: Giovanni van Bronckhorst admite que le «sorprendió» el movimiento de Xavi con Países Bajos

En su rueda de prensa previa al partido antes del duelo de Feyenoord en la Eredivisie contra el Go Ahead Eagles, el técnico neerlandés recordó su reacción inicial a la llegada de su excompañero de equipo.

Al hablar de su intercambio personal, Van Bronckhorst reveló: "Estaba muy feliz y honrado de asumir este papel. Le mandé un mensaje en español. Y recibí una respuesta en español, así que lo entendió".

Admitió que la decisión de la KNVB le pilló completamente por sorpresa: "Me sorprendió. Normalmente, lees antes en los periódicos sobre posibles nombres. Pero nadie vio venir esto. Aun así, es bonito ver a un excompañero convertirse en seleccionador de Países Bajos".

El ex lateral izquierdo señaló que las cualidades de Xavi como entrenador ya eran evidentes durante su etapa como jugador: "Te das cuenta de que los jugadores en su posición siempre están pensando en el equipo. Xavi tenía eso. Phillip Cocu era otro jugador así, siempre centrado en el equilibrio y en colocar a la gente".