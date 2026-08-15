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«Nadie vio venir esto»: Giovanni van Bronckhorst admite que le «sorprendió» el movimiento de Xavi con Países Bajos
La federación neerlandesa da la sorpresa
La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) realizó un nombramiento sorprendente al designar a Xavi Hernandez como nuevo seleccionador de los Países Bajos, lo que le convierte en el primer técnico extranjero de los Países Bajos en 48 años. La atrevida decisión pilló de inmediato por sorpresa al fútbol europeo, y no menos a Van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord, que compartió vestuario con el maestro español en el Camp Nou. Su estrecha relación durante su etapa en el Barcelona añade un matiz personal a un nombramiento que, aun así, ha generado un amplio debate público.
- ANP
Viejos compañeros intercambian mensajes
En su rueda de prensa previa al partido antes del duelo de Feyenoord en la Eredivisie contra el Go Ahead Eagles, el técnico neerlandés recordó su reacción inicial a la llegada de su excompañero de equipo.
Al hablar de su intercambio personal, Van Bronckhorst reveló: "Estaba muy feliz y honrado de asumir este papel. Le mandé un mensaje en español. Y recibí una respuesta en español, así que lo entendió".
Admitió que la decisión de la KNVB le pilló completamente por sorpresa: "Me sorprendió. Normalmente, lees antes en los periódicos sobre posibles nombres. Pero nadie vio venir esto. Aun así, es bonito ver a un excompañero convertirse en seleccionador de Países Bajos".
El ex lateral izquierdo señaló que las cualidades de Xavi como entrenador ya eran evidentes durante su etapa como jugador: "Te das cuenta de que los jugadores en su posición siempre están pensando en el equipo. Xavi tenía eso. Phillip Cocu era otro jugador así, siempre centrado en el equilibrio y en colocar a la gente".
Las barreras lingüísticas, dejadas de lado
Al abordar la preocupación por los posibles obstáculos de comunicación y el nombramiento de un entrenador extranjero, Van Bronckhorst respaldó la capacidad del icono del centro del campo para transmitir su mensaje.
En defensa de las capacidades lingüísticas de su excompañero, señaló: "Hay varios entrenadores que trabajan con intérpretes. Creo que su inglés es lo bastante bueno. Si quieres conectar bien con una plantilla, sin duda ayuda poder expresarte con claridad".
También pidió a la comunidad futbolística que apoye al nuevo técnico: "Creo que estamos muy orgullosos de nuestro fútbol neerlandés. En última instancia, creo que también deberíamos respaldar a Xavi con la confianza de que puede hacer el trabajo. Y luego, como cualquier otro entrenador, tienes que ofrecer resultados".
- Box to Box Pictures
El Feyenoord afronta una prueba este fin de semana
El Feyenoord debe mantener su enfoque doméstico mientras se prepara para recibir al Go Ahead Eagles este fin de semana, después de una victoria por 1-0 en el derbi ante su rival ciudadano Sparta Rotterdam en la jornada inaugural. El equipo de Van Bronckhorst está decidido a dar continuidad a ese inicio positivo y sumar otros tres puntos en la Eredivisie.
Mientras tanto, la atención internacional pronto se centrará en el debut de Xavi en el banquillo, con Países Bajos preparándose para enfrentarse a Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA el 24 de septiembre.
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