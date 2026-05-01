«Nadie tiene lo que ellos tienen»: el Wrexham está a punto de lograr un ascenso improbable, y el respaldo de los aficionados estadounidenses es más crucial que nunca

Shaun Harvey, director del Wrexham, prometió que esta sería «la mejor historia deportiva de todos los tiempos».

Ahora están a un partido de acercarse más a ese objetivo: ganar el domingo al Middlesbrough, cuarto clasificado, les daría casi la plaza en los play-offs de la EFL Championship y mantendría vivo el sueño de un cuarto ascenso consecutivo.

Hace unos años, parecía impensable. Cuando Rob McElhenney y Ryan Reynolds compraron el club en 2021, el objetivo era revivir una institución en decadencia. Pronto el proyecto creció y el documental convirtió al Wrexham en tema de conversación mundial, aunque también despertó escepticismo sobre si la realidad cumpliría las expectativas.

Sobre el campo, el equipo ha respondido: tres ascensos seguidos han cambiado la fe en expectativa, y el cuarto está a un paso.

En Estados Unidos, donde su popularidad ha explotado, las opiniones están divididas: unos lo ven como un proyecto de Hollywood disfrazado de cuento de hadas; otros, como algo auténtico. Tras cinco años bajo esta propiedad, su alcance y relevancia son innegables.

«La historia del Wrexham es única. Han creado un icono cultural en torno a su club», afirmó Landon Donovan, exinternacional estadounidense y copropietario del Lincoln City, en The Rondo.