Leboeuf ha insistido en que vender a Fernandez es la mejor solución para todas las partes implicadas. En declaraciones a ESPN, el campeón del mundo de 1998 instó al club a dejar salir al jugador de inmediato.

«Enzo Fernandez, creo que ya se ha ido», declaró Leboeuf. «Tenemos el caso de Julian Alvarez. Un club puede pelear e intentar retener a un jugador, pero si el jugador quiere irse, tiene que irse porque no hay forma de que esté plenamente en forma, ni tampoco psicológicamente preparado, para dar el 100 %.

«Creo que nadie quiere que Enzo Fernandez se quede. Ha llegado el momento de que se vaya porque decidió irse, porque lo demostró la temporada pasada con su comentario de que quiere marcharse. Así que, adiós. Buena suerte.»

Leboeuf también habló del portero Robert Sanchez, que fue apartado tras errores muy señalados ante el Fulham, dejando su sitio al nuevo fichaje Emiliano Martinez. «Todo el mundo hizo una valoración sobre Robert Sanchez después de lo que pasó en el último partido que jugó y del gol que encajó», añadió Leboeuf. «Fue una especie de emergencia y por eso fichó Emiliano Martinez. Firmó por la mañana y jugó por la tarde.

«Es justo, eso es lo que es. Vivimos en un mundo de competencia y tienes que aceptar esa competencia. Hace tiempo que advertimos a todo el mundo sobre la regularidad de Robert Sanchez y por eso tomaron esa decisión, y muy rápido.» El guardameta español está ahora fuertemente vinculado con el Como de Cesc Fabregas.



