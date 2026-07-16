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«Nadie quiere jugar»: Thomas Tuchel defiende el «logro» de Inglaterra en semifinales, mientras el seleccionador critica el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia
Tuchel pone en duda el partido por la medalla de bronce
Inglaterra perdió 2-1 contra Argentina el miércoles y disputará el tercer puesto. Tuchel mostró frustración por jugar un partido más. El técnico alemán afirmó que, tras una semifinal, es difícil motivar a los jugadores cuando el título ya no está en juego.
«Ninguno de nuestros jugadores, ni tampoco ninguno de los franceses, quiere disputar este partido», declaró Tuchel a los periodistas tras la derrota. «Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para conseguirlo. Todo el mundo juega para ganar el Mundial, pero así son las cosas. Tenemos un día menos de recuperación que Francia, pero lo afrontaremos con profesionalidad».
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En defensa del pase a semifinales de los Tres Leones
A pesar de las críticas tras la eliminación de Inglaterra, Tuchel afirmó que llegar a las semifinales es un éxito para la selección. Aunque la sequía desde 1966 continúa, el exentrenador del Chelsea recordó que otras potencias quedaron atrás.
Al cerrar el torneo, Tuchel declaró: «Tendremos que esperar cuatro años para otro Mundial. Llegar a semifinales ya es un logro; muchas potencias caen antes. Es un logro, pero nadie quiere oírlo, yo incluido, porque somos muy exigentes».
Responsabilidad táctica
Tuchel ha sido criticado por pasar a una defensa de cinco tras el gol de Anthony Gordon que puso a Inglaterra 1-0 ante Argentina. Wayne Rooney y otros aseguran que ese cambio defensivo generó presión y facilitó la remontada albiceleste. Sin embargo, el técnico se mantiene firme: «No me arrepiento; el equipo lo dio todo y merecía ganar». Además, confirma que no renunciará y ya piensa en la Euro 2028.
Sobre su apuesta táctica, afirmó: «Por el momento, no me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy cerca. Merecíamos ganar 1-0. Fue uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena». Además, confirmó que no piensa dimitir y mantiene la vista en la Eurocopa 2028.
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Aprovechar el partido contra Francia para remontar
Aunque no le agrada el cruce, Tuchel admite que el partido en Miami es el primer paso para recuperarse tras quedar a un paso de la historia. Ante una Francia que también perdió en semis, el técnico inglés busca una reacción que muestre que su equipo sigue vivo antes de volver a casa.
«Lo importante es recuperarnos y reaccionar», añadió Tuchel. «Eso hay que hacer en el deporte de alto nivel y eso haremos». Aunque critica la repesca, una victoria ante Les Bleus daría a Inglaterra su mejor resultado en un Mundial fuera de casa y ofrecería un rayo de esperanza tras la eliminación.
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