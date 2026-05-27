«Ya me llamó la atención el año pasado. Es un defensa central muy bueno que transmite seguridad. Es un jugador contra el que nadie quiere medirse en un duelo directo», comentó el excentrocampista en su podcast «Einfach mal Luppen» sobre el jugador de 25 años.
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«Nadie quiere enfrentarlo»: Toni Kroos extraña a esta estrella de la DFB en la lista para el Mundial 2026
A su hermano y copresentador del podcast, Felix, también le hubiera gustado que Bisseck jugara el Mundial, pero ambos mostraron satisfacción con las decisiones del seleccionador, Julian Nagelsmann: «Está bien, no se puede pretender saber más que ellos», resumió Kroos.
Bisseck solo ha jugado un partido con la selección alemana, pero, al ser un fijo en el Inter de Milán, sonaba como posible convocado para la Copa América en Estados Unidos, Canadá y México.
En el Inter de Milán es titular: la temporada pasada jugó 36 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias, y ayudó al equipo a ganar liga y copa.
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Bisseck queda por debajo de Anton, Rüdiger y Thiaw.
En defensa, Nagelsmann prefirió a Jonathan Tah (Bayern Múnich) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) como titulares, con Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Malick Thiaw (Newcastle United) como alternativas.
En el Mundial 2026, Alemania integrará el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.