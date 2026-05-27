«Nadie quiere enfrentarlo»: Toni Kroos extraña a esta estrella de la DFB en la lista para el Mundial 2026

A su hermano y copresentador del podcast, Felix, también le hubiera gustado que Bisseck jugara el Mundial, pero ambos mostraron satisfacción con las decisiones del seleccionador, Julian Nagelsmann: «Está bien, no se puede pretender saber más que ellos», resumió Kroos.

Bisseck solo ha jugado un partido con la selección alemana, pero, al ser un fijo en el Inter de Milán, sonaba como posible convocado para la Copa América en Estados Unidos, Canadá y México.

En el Inter de Milán es titular: la temporada pasada jugó 36 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias, y ayudó al equipo a ganar liga y copa.