«¿Nadie puede plantarles cara?». Thierry Henry respalda al Arsenal para llegar hasta el final en la Premier League

Henry ha respaldado oficialmente al Arsenal para revalidar su título de la Premier League, al afirmar que no ve a ningún equipo capaz actualmente de frenar a su antiguo club. El Arsenal arrancó su campaña de forma dominante con una victoria por 3-0 sobre el Coventry City y, antes de su duelo con el Aston Villa, el máximo goleador de la historia del club considera que la dinámica está claramente del lado del gigante del norte de Londres.

En declaraciones en Monday Night Football de Sky Sports, le preguntaron a Henry si veía al Arsenal como favorito para el título. «Sí, yo creo que sí», respondió. «Se puede ver de qué va el Arsenal y lo que puede pasar, aunque nunca sabes lo que puede ocurrir. Ahora mismo no veo a un equipo que quizá pueda competir con ellos, aunque el otro día el City ganó bastante bien [contra el Crystal Palace].