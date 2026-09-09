El internacional brasileño detalló lo confuso que fue vivir sus últimas sesiones en Londres y explicó cómo fue apartado sin ninguna conversación formal sobre su futuro ni sobre su papel en los planes de Mikel Arteta.

«La verdad es que estaba entrenando, hice toda la pretemporada con normalidad con el Arsenal, y ya sabía que, probablemente, no iba a jugar tanto o no iba a tener tantas oportunidades. Pero nadie me dijo nada», contó Jesus a SportyTV. «Soy un profesional, obviamente estaba entrenando con el grupo, y de la nada me pusieron a entrenar aparte del grupo».

El exjugador del Manchester City expresó su desconcierto por haber sido apartado del grupo principal, especialmente porque sentía que estaba físicamente preparado para la nueva temporada. Jesus sostuvo que siguió centrado en su estado físico y en sus obligaciones profesionales, incluso cuando quedó claro que el club estaba tomando otro camino.

«Estaba dando lo máximo [en los entrenamientos] para estar preparado, por si tenía la oportunidad de volver a jugar a un alto nivel, y luego en la última semana [todo pasó] muy rápido», añadió Jesus, al recordar la rapidez con la que su situación en el club se deterioró.



