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«¡Nadie más ve eso!»: Peter Schmeichel elogia a Martin Odegaard como el mejor de la Premier League después de que el Arsenal hunda al Chelsea
El Arsenal firma una remontada para vencer al Chelsea
El Arsenal salió victorioso de un apasionante derbi londinense contra el Chelsea el domingo. El vigente campeón de la Premier League se repuso de un revés inicial para lograr una trabajada victoria por 2-1 en el Emirates.
Morgan Rogers adelantó por sorpresa a los visitantes con una volea a los dos minutos. Sin embargo, el exdelantero del Chelsea Kai Havertz igualó el marcador a mitad de la primera parte al colar el balón junto a Emiliano Martinez. Después, Odegaard acabó siendo el autor del gol de la victoria para el equipo de Mikel Arteta. El mediapunta mantuvo la calma para poner por delante a los locales apenas cinco minutos después de la reanudación.
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Schmeichel destaca especialmente a Odegaard
El exguardameta del United Schmeichel quedó profundamente impresionado por la actuación decisiva de Odegaard. Tras el pitido final, señaló al noruego con el mayor de los elogios.
"Dios mío, ¿qué bueno es? Para mí, fue el mejor jugador sobre el campo", declaró Schmeichel en Viaplay. "Por supuesto, estamos viendo, estamos notando, qué clase de jugador nos gusta.
"Este tipo... lo que hace por este equipo es sencillamente impresionante. Técnicamente es muy bueno. Lo que ve, nadie más lo ve. Si lo sacas del equipo del Arsenal, es muy, muy difícil ver qué pasaría entonces. No creo que haya un equipo en el país que tenga un jugador de esa calidad".
El Arsenal muestra una energía y una organización inigualables
Más allá de la brillantez individual de Odegaard, Schmeichel no tardó en destacar el excepcional trabajo colectivo del Arsenal. Señaló que el equipo de Arteta a menudo parece tener superioridad numérica sobre el terreno de juego.
"He visto algo que nadie más tiene en esta liga. Cada vez que pierden el balón, parece que hay un jugador más del Arsenal sobre el campo", explicó Schmeichel.
"Hablamos de pronósticos antes del partido, y esto es lo que he visto en los dos primeros encuentros. Ningún otro equipo tiene ese nivel de trabajo, ese trabajo organizado, y también la capacidad para hacerlo.
"Una cosa es organizarte para hacerlo y otra tener la energía, y se ha visto a medida que avanzaba el partido con los cambios: no se aprecia ninguna diferencia. Es lo mismo".
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El Arsenal centra ahora su atención en la Champions League
Con su impulso en las competiciones nacionales intacto, el Arsenal debe prepararse ahora para un rápido cambio de chip en la competición europea. El equipo de Arteta viajará a Italia para iniciar su campaña en la Champions League ante uno de los gigantes de la Serie A, el Nápoles, el miércoles por la noche. Tras su excursión entre semana, el Arsenal regresará a la máxima categoría con una exigente visita al Sunderland.
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