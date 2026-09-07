El Arsenal salió victorioso de un apasionante derbi londinense contra el Chelsea el domingo. El vigente campeón de la Premier League se repuso de un revés inicial para lograr una trabajada victoria por 2-1 en el Emirates.

Morgan Rogers adelantó por sorpresa a los visitantes con una volea a los dos minutos. Sin embargo, el exdelantero del Chelsea Kai Havertz igualó el marcador a mitad de la primera parte al colar el balón junto a Emiliano Martinez. Después, Odegaard acabó siendo el autor del gol de la victoria para el equipo de Mikel Arteta. El mediapunta mantuvo la calma para poner por delante a los locales apenas cinco minutos después de la reanudación.