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«Nadie más está autorizado para hablar en mi nombre»: Rafael Leao se pronuncia para aclarar su futuro en el AC Milan en medio de los rumores de traspaso que le vinculan con el Galatasaray
Leao rompe su silencio sobre su futuro en el Milan
Leao ha lanzado una firme advertencia contra las «especulaciones e historias que no son verdad» que rodean actualmente su futuro profesional. A través de su cuenta personal de Instagram, el jugador de 27 años expresó su frustración por el constante ruido en torno a una posible salida de San Siro. El internacional portugués dejó claro que quiere que el foco siga puesto en su rendimiento deportivo y no en los titulares generados por terceros durante el actual mercado de fichajes.
En un mensaje directo compartido a través de una historia de Instagram, Leao insistió en que su representación profesional está gestionada exclusivamente por un reducido círculo de confianza. «Mi único pensamiento está en el campo: estoy concentrado en dar lo mejor de mí, en cada partido y en cada entrenamiento», escribió Leao en una publicación que incluía una fotografía suya entrenándose con el Milan. Y continuó: «Solo para evitar cualquier forma de especulación e historias que no son verdad, repito que desde hace algún tiempo he confiado todos mis intereses exclusivamente a mi familia y a mis abogados. Nadie más está autorizado a hablar por mí. Mi mente está en los próximos objetivos».
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El interés del Galatasaray y la valoración del traspaso
El momento del estallido de Leao es significativo, ya que el gigante turco el Galatasaray sigue siendo vinculado con un movimiento de alto perfil por el exjugador del Lille. Aunque el extremo portugués había sugerido previamente al final de la pasada temporada que sentía que su etapa en Milán había llegado a su conclusión natural, un traspaso a una de las cinco grandes ligas de Europa aún no se ha materializado. Esto ha dejado a la Superliga turca como un posible destino, con el Fenerbahce y el Besiktas también señalados como interesados junto al vigente campeón turco.
El Milan, sin embargo, se mantiene firme en sus exigencias económicas por su atacante estrella. A pesar de las informaciones de que el Galatasaray ya ha presentado propuestas, según se informa los rossoneri han rechazado una oferta inicial de en torno a 35 millones de euros. Se dice que el club italiano espera un paquete total de al menos 60 millones de euros, incluidos bonus, para siquiera considerar autorizar una venta.
La disputa sobre la representación entre bastidores
Al señalar únicamente a su familia y a sus abogados como voces legítimas para su carrera, el jugador parece estar distanciándose de agentes o intermediarios que podrían estar hablando con clubes como el Galatasaray. La situación se complica aún más por el hecho de que el Milan no ha mostrado ningún deseo inmediato de ampliar el contrato actual de Leao, que expira en junio de 2028.
Esta seguridad a largo plazo da al club margen de maniobra en las negociaciones, pero también significa que la tensión entre un jugador que anteriormente buscaba un «nuevo reto» y un club abierto a una venta adecuada podría mantenerse durante todo el mes de agosto.
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La incertidumbre se cierne a medida que se acerca la fecha límite
A pesar de su compromiso público con los entrenamientos y el rendimiento, la sombra del mercado de fichajes sigue siendo alargada sobre Milanello. La postura del club es clara: no contemplará cesiones con opción u obligación de compra y exige una salida definitiva y una cantidad de traspaso importante. A medida que se acerca el cierre del mercado, la pregunta sigue siendo si algún club acabará satisfaciendo los 50 millones de euros más 10 millones en bonus que exige el consejo del Milan. Hasta entonces, Leao sigue integrándose en la preparación de pretemporada, después de haber participado ya en recientes partidos amistosos.
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