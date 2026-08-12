«Nadie más está autorizado para hablar en mi nombre»: Rafael Leao se pronuncia para aclarar su futuro en el AC Milan en medio de los rumores de traspaso que le vinculan con el Galatasaray

Leao ha lanzado una firme advertencia contra las «especulaciones e historias que no son verdad» que rodean actualmente su futuro profesional. A través de su cuenta personal de Instagram, el jugador de 27 años expresó su frustración por el constante ruido en torno a una posible salida de San Siro. El internacional portugués dejó claro que quiere que el foco siga puesto en su rendimiento deportivo y no en los titulares generados por terceros durante el actual mercado de fichajes.

En un mensaje directo compartido a través de una historia de Instagram, Leao insistió en que su representación profesional está gestionada exclusivamente por un reducido círculo de confianza. «Mi único pensamiento está en el campo: estoy concentrado en dar lo mejor de mí, en cada partido y en cada entrenamiento», escribió Leao en una publicación que incluía una fotografía suya entrenándose con el Milan. Y continuó: «Solo para evitar cualquier forma de especulación e historias que no son verdad, repito que desde hace algún tiempo he confiado todos mis intereses exclusivamente a mi familia y a mis abogados. Nadie más está autorizado a hablar por mí. Mi mente está en los próximos objetivos».