Al preguntarle por su derrota ante uno de los mejores jugadores de la historia, el exdefensa inglés Lescott —en una charla con Unibet Casino Online— dijo a GOAL: «No fue una exhibición completa, pero tuvo momentos brillantes. Sabe en qué momento de su carrera está.

¿Sigue marcando el ritmo del partido? Sí, pero en momentos menos decisivos; los aprovecha y los perfecciona. Cuando se quedaron atrás en el marcador se notaba que pensaba: “Ahora debo elevar mi nivel”. Simplemente tocó más el balón; creo que fue el que más toques tuvo en la última media hora.

Cuando jugadores de ese nivel quieren decidir un partido, da igual la táctica o quién esté en el campo: ellos lo ganan.

Es injusto criticar actuaciones, tácticas y decisiones, y a la vez elogiar al mejor jugador de la historia. No sé cómo se combina eso.

No podemos quejarnos de nuestros errores y al mismo tiempo elogiar al mejor jugador de la historia. Es frustrante no haberlo parado, pero nadie lo ha logrado jamás.