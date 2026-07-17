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«Nadie ha podido detener a Lionel Messi»: por eso Inglaterra «no puede quejarse» de la dolorosa lección recibida en la semifinal del Mundial, una demostración del mejor jugador argentino de la historia
Otra oportunidad perdida para Inglaterra en el Mundial de 2026
Thomas Tuchel guió a su equipo con la meta de acabar con 60 años de frustración. Los «inmortales» de 1966 seguirán sin rival al menos un ciclo más, y la historia suma otra oportunidad perdida.
Inglaterra mostró lucha, sobre todo ante México y Noruega, y alcanzó las semifinales. Se adelantó a Argentina con gol de Anthony Gordon, pero no pudo ganar.
- (C)Getty Images
Se cuestionan las tácticas de Tuchel tras la derrota en semifinales ante Argentina
Tuchel ha recibido muchas críticas tras ese glorioso fracaso; se le acusa de equivocarse al pedir una retirada colectiva que invitó a la presión de Messi y compañía.
Un hombre con ocho Balones de Oro, y que ahora parece a un paso del noveno, se mantuvo discreto durante 85 minutos en Atlanta. Messi asistió a Enzo Fernández para el empate desde lejos, mientras Inglaterra se atrincheraba.
Luego envió el centro que Lautaro Martínez cabeceó en el 92’, recordando que, a sus 39 años, el maestro del Inter de Miami sigue siendo imparable.
Messi, el mejor de la historia de Argentina, hizo pagar caro a Inglaterra sus errores.
Al preguntarle por su derrota ante uno de los mejores jugadores de la historia, el exdefensa inglés Lescott —en una charla con Unibet Casino Online— dijo a GOAL: «No fue una exhibición completa, pero tuvo momentos brillantes. Sabe en qué momento de su carrera está.
¿Sigue marcando el ritmo del partido? Sí, pero en momentos menos decisivos; los aprovecha y los perfecciona. Cuando se quedaron atrás en el marcador se notaba que pensaba: “Ahora debo elevar mi nivel”. Simplemente tocó más el balón; creo que fue el que más toques tuvo en la última media hora.
Cuando jugadores de ese nivel quieren decidir un partido, da igual la táctica o quién esté en el campo: ellos lo ganan.
Es injusto criticar actuaciones, tácticas y decisiones, y a la vez elogiar al mejor jugador de la historia. No sé cómo se combina eso.
No podemos quejarnos de nuestros errores y al mismo tiempo elogiar al mejor jugador de la historia. Es frustrante no haberlo parado, pero nadie lo ha logrado jamás.
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La magia de Messi prolonga 60 años de sufrimiento para Inglaterra.
Los «y si», los «pero» y los «quizás» son inevitables tras ver cómo se les escapaba otra gran oportunidad de competir por el título más prestigioso. Inglaterra estaba donde quería, pero lleva años fallando en los momentos decisivos.
Messi, claro, aprovechó el tiempo y el espacio que le concedieron para cambiar el partido con su magia.
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