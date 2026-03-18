¡Nadie ha conseguido esta hazaña todavía! El concurso de pronósticos sobre la «March Madness» atrae con un bote de miles de millones

En la «March Madness», 68 equipos universitarios compiten por el título en un torneo de eliminación directa. Dado que las sorpresas y las sensaciones son ya casi una tradición en esta competición, millones de aficionados esperan con gran expectación este gran evento deportivo cada año. En el pasado siempre ha habido espectaculares victorias de equipos menos favoritos. Por ello, resulta muy difícil predecir qué equipo ganará cada uno de los 63 enfrentamientos.

Desde el punto de vista deportivo, además, se sigue con gran interés a algunos jóvenes talentos. No es la primera vez que alguna futura superestrella llama la atención en la «March Madness». Alemania también está representada. Con Ivan Kharchenkov (19/Arizona), Christian Anderson (19/Texas Tech), Eric Reibe (19/UConn), Johann Grünloh (20/Virginia), Sananda Fru (21/Louisville), Christoph Tilly (23) y Mathieu Grujicic (18/ambos de Ohio State), hay nada menos que siete alemanes en liza.

La adicción al juego es una enfermedad grave, pero existen servicios de ayuda eficaces. Si usted o un ser querido necesitan ayuda, pueden encontrar, por ejemplo, asesoramiento telefónico en la Oficina Federal de Educación para la Salud (BZgA) (0800 1 37 27 00).



