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«¡Nadie está vendiendo el fútbol!» - La FIFA responde a la polémica y ofrece una explicación después de que el plan de Gianni Infantino para el Mundial desate la indignación
La FIFA aborda la polémica del Mundial
La FIFA ha respondido oficialmente a la feroz oposición en torno a su propuesto proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). El organismo rector publicó un comunicado público en un intento de aclarar lo que describió como «informaciones incorrectas en los medios» que alteraron el proceso de consulta previsto.
La controvertida propuesta, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pasa por situar las actividades comerciales y operativas de los eventos en una organización subsidiaria. La FIFA niega con firmeza que el movimiento represente una venta comercial de los mayores activos de este deporte, en un intento de calmar la creciente indignación en el mundo del fútbol.
«Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA fuera a contemplar jamás», decía el comunicado.
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Se promete una financiación sin precedentes a las federaciones miembro
Para ganarse a las federaciones escépticas, la FIFA expuso importantes incentivos económicos vinculados a la filial propuesta. El organismo prometió que cada asociación miembro (MA) recibiría 20 millones de dólares de financiación del programa FIFA Forward Development entre 2027 y 2030, independientemente de si respalda el plan.
Además, un «FIFA Fast Forward Programme» voluntario adicional ofrecería un pago único de otros 20 millones de dólares por asociación. La FIFA asegura que esta financiación extra estaría respaldada por inversión externa sin alterar la estructura general de gobernanza del deporte.
«El valor comercial creado se repartiría entre las 211 MA, lo que permitiría a cada MA realizar inversiones significativas en el fútbol de sus respectivos países», añadió el comunicado.
La FIFA insiste en los principios democráticos
Al responder a las críticas de la UEFA y de otras confederaciones que se sintieron cogidas por sorpresa, la FIFA subrayó que el plan sigue abierto a un debate completo y a votación. El organismo afirmó que ninguna entidad regional tiene derecho a bloquear una propuesta en nombre de las 211 asociaciones miembro.
«Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a pedir más aclaraciones, pero ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 asociaciones miembro de todo el mundo», declaró la FIFA. «Cada asociación miembro debe poder revisar la propuesta y tener voz a la hora de dar forma a su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA».
La FIFA aclaró que los componentes publicados hasta ahora representan solo el punto de partida del proceso de consulta. Las asociaciones miembro tendrán la potestad democrática de aprobar, rechazar o modificar los términos de manera individual o en su totalidad.
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¿Qué pasa ahora en la saga del Mundial?
El destino del proyecto FIFA Forward Enterprise depende ahora por completo de que Infantino logre convencer a una mayoría de las federaciones miembro para respaldar la iniciativa. La FIFA confirmó que, si la propuesta no consigue el apoyo de la mayoría, las operaciones comerciales seguirán exactamente igual.
«Sin el apoyo de la mayoría de las federaciones miembro, las actividades comerciales de la FIFA seguirían sin cambios. No se crearía la FFE», confirmó el organismo rector.
Con las confederaciones continentales aún profundamente divididas por el calendario acelerado y las preocupaciones sobre la gobernanza, el próximo proceso de consulta determinará el futuro comercial del fútbol internacional.
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