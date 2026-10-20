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«¡Nadie es intocable!»: Jose Mourinho lanza una seria advertencia a su plantilla antes de la prueba ante el RB Leipzig
Mourinho exige mantener la concentración pese a la impresionante racha
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, compareció ante la prensa antes del partido del miércoles contra el RB Leipzig en la fase liga de la Champions League de la UEFA, que se disputará en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al encuentro tras vencer al Sevilla por 4-1 en La Liga y lograr un triunfo en Europa por 4-3 ante la Roma en un partido dramático.
Pese a las recientes victorias, Mourinho recalcó que los resultados anteriores no cuentan de cara al objetivo del Madrid de acabar entre los ocho primeros.
«Haber ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto», advirtió Mourinho.
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El entrenador del Real Madrid rechaza que sus jugadores estrella sean «intocables»
Al abordar la elección del equipo y la competencia en las bandas entre Vinicius Junior y la exestrella del Leipzig Yan Diomande, Mourinho lanzó un mensaje contundente a su plantilla. «Nadie es intocable», declaró Mourinho. «No me gusta ese concepto de jugador intocable».
«Lo que hace intocable a un jugador es su rendimiento en el campo», afirmó el entrenador portugués.
«Vinicius jugará mañana en la banda izquierda. Yan no sabe si jugará mañana o no, así que imaginaos», señaló.
Mourinho elogia la ética de trabajo de la plantilla y fija objetivos realistas
Mourinho elogió la dedicación de su plantilla y destacó los hábitos de recuperación de Jude Bellingham y Diomande, junto a los de compañeros como Ibrahima Konate. «Jude tiene una cultura de la recuperación y del cuidado meticuloso. Diomande siempre viene por la tarde con el fisioterapeuta», señaló Mourinho.
En cuanto a las aspiraciones europeas, Mourinho pidió mantener unas expectativas realistas: «Ahora mismo, el objetivo del Real Madrid no es ganar la Champions League, sino clasificarse para la siguiente fase».
«Iremos paso a paso: primero, intentaremos acabar entre los 11 o 12 primeros y después iremos a por todas para ganarla», añadió.
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El Real Madrid se prepara para la prueba ante el Leipzig antes del Clásico
Con un importante duelo ante el Barcelona este fin de semana en la competición nacional, Mourinho sigue totalmente centrado en sumar los tres puntos frente a un Leipzig que aún se recupera de la derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich.
El Real Madrid tiene un sólido historial en casa frente a equipos alemanes: ha marcado en 26 partidos consecutivos como local en competiciones europeas ante clubes de la Bundesliga.
El Real Madrid recibe al RB Leipzig el miércoles a las 20:00 GMT en el Santiago Bernabéu.
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