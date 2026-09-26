Al Mubarak ha lanzado un mensaje emotivo y contundente a la afición global del club tras la impactante noticia del veredicto de la Premier League. Después de una investigación de cuatro años sobre las operaciones financieras del club entre 2009 y 2018, el viernes surgieron informaciones de que el City había sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados originalmente contra él.

En un mensaje directo a los aficionados, Al Mubarak trató de calmar la tormenta, subrayando su vínculo de largo recorrido con la institución de Mánchester. En una carta del presidente a los aficionados del Manchester City, afirmó: "He formado parte de este club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con vosotros en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este club es importante para mí, y me habéis demostrado y dicho, una y otra vez, lo importante que es el Manchester City para vosotros. Por eso os escribo hoy".

Añadió: "Tras las informaciones publicadas por los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la tarde respondiendo a preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros de trabajo. A mí me ha pasado lo mismo. Esto es lo que le dije a mi familia: el proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como cuando todo empezó".