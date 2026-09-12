La magnitud de la renovación significa que, a sus 29 años, Dias es ahora uno de los veteranos y de los futbolistas que más tiempo llevan en el primer equipo. Con más de 250 apariciones y un palmarés con cuatro títulos de la Premier League y una medalla de campeón de la Champions League, ejerce de puente entre el pasado del Triplete y el futuro reconstruido. Pese a la salida de amigos cercanos y compañeros de largo recorrido, Dias sigue revitalizado por el desafío de demostrar que la cultura ganadora del Manchester City trasciende los nombres individuales.

Dias, que recientemente amplió su contrato hasta 2029, habló con franqueza sobre el lado emocional de ver marcharse a figuras legendarias. "Tengo 29 años, voy a cumplir 30 el año que viene, pero me ilusiona todo esto y todo lo relacionado con el club, el nuevo entrenador, los nuevos jugadores, el nuevo desafío, que se marchen chicos con los que tenía tanta cercanía", dijo.

"Es el círculo de la vida, por llamarlo de alguna manera, y así son las cosas. Aprecio todo esto, aprecio los recuerdos que tengo con todos los que se fueron y me ilusionan los recuerdos que voy a crear con los que acaban de llegar".

"Sigo siendo muy ambicioso. Tomé la decisión de estar a este nivel porque siento que he ganado muchísimo, pero quizá lo que sería mi mayor recompensa sería estar aquí tantos años jugando a este nivel y tener la constancia de ser ambicioso durante tanto tiempo".