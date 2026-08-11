El ex delantero de la Juventus Dušan Vlahović y su entorno han dado el visto bueno inicial a la oferta del Besiktas: el contrato de tres años por 10 millones de euros por temporada ha sido acordado verbalmente hoy, ahora la documentación debe ser aprobada desde el punto de vista legal por parte del jugador, tras lo cual el serbio podría volar a Estambul en 48 horas.
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Nada de regreso a la Juventus, Vlahovic dice sí a la oferta del Besiktas: cierre a un paso, los detalles
De la Juventus a la Juventus
No habrá regreso a la Juventus por tanto, sino el paso del blanco y negro de la Vecchia Signora al blanco y negro de los turcos de Estambul: ha dado su visto bueno al acuerdo por tres años, que ahora está a punto de cerrarse. El delantero serbio ha despejado las dudas sobre su futuro y ha dicho sí a la propuesta contractual del club turco.
EL SÍ AL BESIKTAS
El enigma sobre el futuro de Vlahovic ha quedado definitivamente resuelto: después de haber quedado libre desde el pasado 1 de julio tras sus cuatro años en la Juventus, según informó Fabrizio Romano, el jugador nacido en 2000 ha despejado definitivamente las dudas y ha aceptado la oferta oficial del Besiktas.
LA ÚLTIMA OFENSIVA
La última subida de la oferta por parte del club turco ha sido de hecho decisiva y el ex de la Fiorentina ha dado el visto bueno definitivo a la operación, que se estructurará sobre la base de un contrato de tres años por diez millones más bonus y una importante prima de fichaje. Ahora se espera con prudencia el visto bueno a los contratos por parte de los abogados y después estará hecho el traspaso de Vlahovic a Turquía.
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