De vuelta en el Atalanta tras el año cedido en el Cagliari, Palestra ha sido durante más de un mes de mercado de fichajes el objeto de deseo del Inter, que nunca hizo nada por ocultar las negociaciones en curso y su interés.

Al final, sin embargo, irrumpiendo in extremis con una oferta al alza fuera de mercado, fue el Chelsea quien se aseguró al jugador nacido en 2005 por una cifra total de 60 millones de euros, bonus incluidos, y un contrato de 6 años a razón de 5 millones de euros netos por temporada.