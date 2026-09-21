De vuelta en el Atalanta tras el año en calidad de cedido en el Cagliari, Palestra fue durante más de un mes de mercado de fichajes el gran objeto de deseo del Inter, que nunca hizo nada por ocultar las negociaciones en curso ni su interés.

Al final, sin embargo, irrumpiendo in extremis con una oferta mejorada fuera de mercado, fue el Chelsea el que se aseguró al futbolista de la clase 2005 por una cifra total de 60 millones de euros, bonus incluidos, y un contrato de 6 años a razón de 5 millones de euros netos por temporada.