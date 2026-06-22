«¡Nada de eso estaba sujeto al impuesto sobre actividades recreativas!» Una antigua pesadilla de Jürgen Klopp hace que la leyenda del fútbol alemán se emocione «como un niño pequeño» en el Mundial

Messi se convirtió en la pesadilla de Klopp. En la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2019, el argentino marcó dos goles en el último cuarto de hora para dar al Barcelona una victoria 3-0 sobre el Liverpool. El segundo, de tiro libre, fue inolvidable.

Sin embargo, el técnico de 59 años recuerda con más cariño el segundo y último duelo, cuando los Reds remontaron con un 4-0 en la vuelta, alcanzaron la final y luego vencieron al Tottenham para ganar la ‘Orejona’.

Siete años después, la edad pesa sobre Messi y Klopp lo reconoce al valorar las opciones de Argentina de revalidar el título mundial: «No está solo, necesita muchísimo apoyo. El equipo trabaja para él». «A Messi se le puede atribuir casi cualquier cosa: tiene una inteligencia como muy pocos. En cuanto toca el balón, cambia el partido como ningún otro. Eso es lo que le hace tan especial», concluyó Klopp con entusiasmo.