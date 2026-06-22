«Es increíble la facilidad con la que juega al fútbol. Probablemente ya no volvamos a ver algo así», afirmó Klopp sobre el capitán de Argentina, Lionel Messi, en MagentaTV antes del segundo partido de la fase de grupos de la Albiceleste contra Austria.
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«¡Nada de eso estaba sujeto al impuesto sobre actividades recreativas!» Una antigua pesadilla de Jürgen Klopp hace que la leyenda del fútbol alemán se emocione «como un niño pequeño» en el Mundial
A sus 38 años, Messi brilló en el debut mundialista ante Argelia y, con un hat-trick, guió al campeón a una cómoda victoria. Por eso, Klopp admite: «Me alegro como un niño de verlo en directo de nuevo».
Antes solo lo vi dos veces y siempre desde el banquillo, pensando en cómo neutralizarlo. ¡Ahora sí pagaría por disfrutarlo!».
Messi solo fue una pesadilla para el entrenador Klopp en una ocasión.
Messi se convirtió en la pesadilla de Klopp. En la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2019, el argentino marcó dos goles en el último cuarto de hora para dar al Barcelona una victoria 3-0 sobre el Liverpool. El segundo, de tiro libre, fue inolvidable.
Sin embargo, el técnico de 59 años recuerda con más cariño el segundo y último duelo, cuando los Reds remontaron con un 4-0 en la vuelta, alcanzaron la final y luego vencieron al Tottenham para ganar la ‘Orejona’.
Siete años después, la edad pesa sobre Messi y Klopp lo reconoce al valorar las opciones de Argentina de revalidar el título mundial: «No está solo, necesita muchísimo apoyo. El equipo trabaja para él». «A Messi se le puede atribuir casi cualquier cosa: tiene una inteligencia como muy pocos. En cuanto toca el balón, cambia el partido como ningún otro. Eso es lo que le hace tan especial», concluyó Klopp con entusiasmo.
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Klopp no ve a Austria sin opciones ante Messi y Argentina: «Es un rival difícil para cualquiera».
Para Klopp no es problema que Messi casi no defienda, ni siquiera cuando era más joven: «Pep Guardiola dijo una vez: “Cuando Messi no tiene el balón, analiza todo el campo”. Yo solía decir: “Todos deben colaborar, a menos que sean Lionel Messi. ¿Hay alguien ahí? No, así que todos deben participar”».
Aun con Messi y el esfuerzo de Argentina, Klopp no ve fácil el segundo duelo de la fase contra Austria, dirigido por Ralf Rangnick. «¡Ralf Rangnick es el entrenador perfecto para este equipo! Austria no es favorita, pero se ha convertido en un rival difícil para cualquier contrincante, porque está muy bien organizada en defensa», pronosticó Klopp.
Ambos equipos vencieron en su debut y, con un empate, estarían cerca de avanzar a la siguiente ronda.