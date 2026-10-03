El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, vio cómo su equipo caía por 3-0 ante Bélgica en el estadio Maurice Dufrasne. Una exhibición magistral de Kevin De Bruyne y un gol tardío de Romelu Lukaku condenaron a los visitantes a su tercera derrota consecutiva en el Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA.

A pesar de salir de inicio con los talentosos atacantes Arda Guler y Baris Alper Yilmaz, Turquía tuvo problemas para superar a una disciplinada defensa belga.

El resultado deja a Turquía colista de la clasificación, sin un solo punto.