N'Golo Kanté rescinde contrato con Al-Ittihad y apunta al Fenerbahçe en su regreso a Europa

La saga del traspaso de Kanté al Fenerbahçe llegó a buen puerto menos de 24 horas después de que pareciera fracasar. Según el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista firmó un contrato que lo mantendrá en Estambul hasta el verano de 2028.

El desenlace supone un gran alivio para el club turco, que se había visto sorprendido tras el vencimiento del plazo inicial sin ratificación. La FIFA aprobó finalmente la inscripción, tras aceptar la apelación del Fenerbahçe por los problemas técnicos ocurridos en la ventana del Sistema de Correlación de Transferencias (TMS).

Al-Ittihad también confirmó oficialmente la salida en redes sociales: “El club acepta vender el periodo restante del contrato de N’Golo Kanté”. Esto permitió al campeón del mundo concretar su salida de la Saudi Pro League y unirse de inmediato al Fenerbahçe, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó su futuro durante las últimas 48 horas.