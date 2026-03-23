¡Myles Lewis-Skelly ficha por el Manchester United! Los «Diablos Rojos» se fijan en un fichaje sensacional: el lateral izquierdo del Arsenal, que ha perdido el puesto

Aunque aún no se han presentado ofertas oficiales, algunas fuentes apuntan a que el Arsenal está dispuesto a «sacar provecho» de este producto de su cantera. El equipo de fichajes del United ha sido informado de la disponibilidad del jugador, aunque al parecer se enfrenta a una dura competencia por parte del Chelsea, el Everton y el Brentford. En caso de que el fichaje de Lewis-Skelly no se materialice, la directiva de Old Trafford también está siguiendo de cerca alternativas contrastadas de la Premier League, como Antonee Robinson, del Fulham, y Tyrick Mitchell, del Crystal Palace, asegurándose de que la incorporación de un nuevo lateral izquierdo siga siendo una prioridad innegociable.